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Серия взрывов прогремела над Брянском

SHOT: взрывы произошли над Брянском
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Над Брянском прогремела серия взрывов, что может быть связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие взрывы. По словам местных жителей, по телеканалам предупреждают о ракетной опасности в регионе.

В настоящий момент уточняются подробности инцидента. Официальных данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Утром 13 января министерство обороны РФ сообщало, что в течение ночи в небе над тремя регионами России удалось ликвидировать восемь дронов ВСУ. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников над Воронежской областью, один — над Брянской областью и еще один — над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 83 беспилотника.

Ранее в «Ахмате» рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин.

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