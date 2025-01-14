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В Госдуме планируют приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО

Володин поделился планами приравнять бойцов в Курской области к участникам СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Государственную Думу скоро внесут законопроект о приравнивании воюющих в Курской области солдат к участникам специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии восьмой сессии VIII созыва.

По его словам, рассмотрение произойдет «незамедлительно». При этом на какой стадии находится разработка законопроекта, он не уточнил, но надеется, что депутаты поддержат предложение.

До этого первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин сразу после прямой линии с Владимиром Путиным сообщал, что вопрос выплат участникам контртеррористической операции (КТО) в Курской области наравне с участниками спецоперации решат в ближайшее время.

По словам Вяткина, на отзыв в правительство РФ был направлен законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах». Он добавил, что инициатива позволит уравнять в правах всех сотрудников и военнослужащих, которые отражают нападение в приграничных территориях и тех, кто сражается в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что ветераны СВО смогут проходить лечение и реабилитацию в санаториях.

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