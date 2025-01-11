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Ветераны СВО смогут проходить лечение и реабилитацию в санаториях

Кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения для ветеранов СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Правительство России утвердило правила предоставления услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в центрах Социального фонда РФ (СФР) для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В пресс-службе уточнили, что правила вступят в силу в 2025 году. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, ветеранам СВО будет предоставлен проезд в реабилитационный центр и обратно. Также военнослужащие смогут воспользоваться услугами медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Раньше подобная помощь оказывалась гражданам, получившим травмы на производстве.

«Для того чтобы оформить заявление на предоставление соответствующих услуг в реабилитационном центре, ветеран боевых действий может воспользоваться в том числе порталом госуслуг или самостоятельно посетить многофункциональный центр предоставления госуслуг», — говорится в сообщении.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил российскому кабинету министров и региональным властям разработать план по созданию в стране сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций. Из текста поручения следует, что задачу нужно завершить работу до 1 марта 2025 года.

Ранее в Госдуме пообещали дать военным в Курской области статус участников СВО.

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