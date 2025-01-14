ТАСС: в Суджанском районе в плен сдался наемник из Колумбии

В Суджанском районе Курской области колумбийский наемник сдался в плен российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным силовиков, в плен российским бойцам сдалась группа солдат Украины, среди них был также колумбийский наемник.

7 января польский пленный наемник заявил, что принимающим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ иностранным наемникам рекомендуют не вступать в диалог с жителями Донбасса.

Он добавил, что иностранцы, которые воюют на стороне ВСУ, селятся в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. При этом он признался, что не уверен, что ВСУ получали согласие на аренду у законных владельцев.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов говорил, что армия Украины трансформировалась в наемников, которых используют для реализации террористических операций за пределами страны.

Ранее стало известно число наемников ВСУ, заочно осужденных в РФ в 2024 году.