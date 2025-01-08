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Рогов заявил, что ВСУ трансформировались в армию наемников

Рогов: ВСУ трансформировались в армию наемников для террористических операций
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Reuters

Армия Украины трансформировалась в наемников, которых используют для реализации террористических операций за пределами страны. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который заявил, что на территории страны были задержаны семь украинских наемников при подготовке террористических операций.

«Приезд украинских наемников в Венесуэлу неслучаен и, уверен, согласован на уровне высшего руководства киевского режима и украинской военной разведки», — заявил Рогов.

По его словам, представители Венесуэлы последовательно отстаивают свой суверенитет, что не устраивает США и их союзников.

До этого венесуэльские власти сообщили о задержании группы иностранных наемников, планировавших террористические атаки в стране. По словам Мадуро, среди задержанных были трое граждан Украины, прибывших из зоны боевых действий.

Ранее пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине.

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