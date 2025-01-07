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Пленный польский наемник рассказал, что им советовали не делать на Украине

РИА Новости: иностранным наемникам советуют не общаться с жителями Донбасса
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Reuters

Принимающим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ иностранным наемникам рекомендуют не вступать в диалог с жителями Донбасса. Об этом РИА Новости рассказал польский пленный наемник.

«Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать», — отметил он.

Польский наемник также ранее заявлял, что иностранцы, которые воюют на стороне ВСУ, селятся в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

По его словам, иностранцев размещали в квартирах, которые мирные украинцы бросили. При этом он признался, что не уверен, получали ли ВСУ согласие на аренду у законных владельцев.

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.

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