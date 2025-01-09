Названо число наемников ВСУ, заочно осужденных в РФ в 2024 году

Российские суды в течение 2024 года вынесли заочные приговоры 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

В надзорном ведомстве рассказали, что в 2023 году в суды были направлены обвинительные заключения по двум уголовным делам, возбужденным в отношении двух иностранных наемников. При этом инстанции вынесли им надлежащие приговоры.

«За истекший период 2024 года в суды направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц», — говорится в заявлении.

Из него следует, что возбужденные против иностранных наемников уголовные дела находятся в производстве Главного следственного управления СК РФ. Генеральная прокуратура РФ, в свою очередь, осуществляет надзор за ходом расследований.

«К <...> ответственности привлекаются <...> граждане Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США, подданные Швеции, Великобритании и Северной Ирландии», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие и граждане ряда других государств.

Ранее суд в Москве заочно приговорил бельгийского гражданина к шести годам колонии по обвинению в наемничестве.