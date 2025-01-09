Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число наемников ВСУ, заочно осужденных в РФ в 2024 году

Генпрокуратура РФ: в 2024 году суды вынесли заочные приговоры 50 наемникам ВСУ
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские суды в течение 2024 года вынесли заочные приговоры 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

В надзорном ведомстве рассказали, что в 2023 году в суды были направлены обвинительные заключения по двум уголовным делам, возбужденным в отношении двух иностранных наемников. При этом инстанции вынесли им надлежащие приговоры.

«За истекший период 2024 года в суды направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц», — говорится в заявлении.

Из него следует, что возбужденные против иностранных наемников уголовные дела находятся в производстве Главного следственного управления СК РФ. Генеральная прокуратура РФ, в свою очередь, осуществляет надзор за ходом расследований.

«К <...> ответственности привлекаются <...> граждане Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США, подданные Швеции, Великобритании и Северной Ирландии», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие и граждане ряда других государств.

Ранее суд в Москве заочно приговорил бельгийского гражданина к шести годам колонии по обвинению в наемничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами