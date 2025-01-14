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Экстренные службы Альметьевска привели в режим готовности из-за угрозы атаки БПЛА

В Альметьевске объявили опасность атаки БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

В Альметьевске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

По данным пресс-службы, в промышленной зоне города проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. В целях обеспечения безопасности все экстренные и оперативные службы приведены в боевую готовность.

Руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков в своем Telegram-канале сообщил, что всем управляющим компаниям поручили открыть все помещения, которые считаются укрытиями. Он также попросил всех жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку меры принимаются в целях безопасности.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ пытаются атаковать нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», расположенную в городе Альметьевске в Татарстане, с помощью беспилотников. Очевидцы сообщили каналу о двух беспилотниках, которые заметили рядом со станцией перекачки.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.

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