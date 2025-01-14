Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтяную станцию в Альметьевске

ВСУ пытаются с помощью беспилотников атаковать нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в городе Альметьевске в Татарстане. Об этом сообщил Telegram-канал Mash и опубликовал видео, предположительно, подлетающего к станции дрона.

Очевидцы сообщили каналу о двух беспилотниках, которые заметили рядом со станцией перекачки.

Этим же утром в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Telegram-канал Mash писал, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез».

По данным Mash, ВСУ массово атаковали 12 регионов России этой ночью. Средства ПВО сбили больше сотни вражеских беспилотников, но Telegram-канал SHOT сообщал почти о двух сотнях дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.