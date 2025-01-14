Российские войска ударили по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказал боец с позывным «Репа», пишет РИА Новости.

«БПЛА несколько дней проводили разведку в данном районе, после обнаружения укреплений и личного состава противника координаты были переданы в пункт управления артиллерийского соединения», — рассказал он.

По противнику был нанесен удар из гаубицы Д-30. Все назначенные цели были уничтожены.

Недавно российские расчеты самоходных гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» ударили по пункту управления дронами ВСУ. Перед этим предварительно был нанесен удар по пулеметным точкам противника при помощи беспилотников.

Незадолго до этого Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля Вооруженных сил Украины FPV-дроном в Курской области.

Ранее Су-34 нанес удар бомбами с УМПК по ВСУ в Курской области.