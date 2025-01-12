Российские расчеты самоходных гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» ударили по пункту управления дронами Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведчики «Запада» с помощью своих беспилотников ликвидировали замаскированные пулеметные точки и живую силу войск противника. Когда российские военные получили точные координаты, расчеты самоходной артиллерийской установки «Мста-Б» навели орудия на цели и уничтожили их.

До этого российский вертолет Ка-52М ударом авиаракет уничтожил бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области.

Накануне Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля Вооруженных сил Украины FPV-дроном в Курской области. Украинский автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы нашли при помощи разведывательных БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.