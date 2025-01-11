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Минобороны показало видео уничтожения дроном украинской техники

Минобороны показало видео уничтожения FPV-дроном автомобиля ВСУ с системой РЭБ
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Минобороны России опубликовало видео уничтожения автомобиля Вооруженных сил Украины FPV-дроном в Курской области. Об этом сообщило РИА Новости.

В сообщении Минобороны говорится, что украинский автомобиль с установленной системой радиоэлектронной борьбы был обнаружен при помощи разведывательных БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства.

«Данные обнаруженной цели были оперативно переданы ударным средствам, после чего расчетом FPV-дрона Центра «Рубикон» техника ВСУ была уничтожена», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание.

10 января украинский аналитический портал DeepState сообщал, что российские войска взяли под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Соленое и Новоивановку в ДНР, а также Леонидово и Александрию в Курской области.

Кроме того, они продвинулись у поселка Двуречное в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.

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