Расчет «Русский» из 255-го полка Вооруженных сил России с помощью дубинок на FPV-дронах сбил тяжелые БПЛА-бомбардировщики ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На опубликованном видео заметно, как дрон, на котором прикреплен длинный брусок, сбивает украинский БПЛА. В других кадрах дрон таранит противника массивной веткой. Отмечается, что эти кадры были сняты в районе Курахово.

28 декабря сообщалось, что расчет БПЛА морской пехоты Северного флота из состава группировки «Днепр» проводил разведку на Каховском направлении в Херсонской области и обнаружил тяжелый коптер типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины. Оператор БПЛА оценил обстановку и решил атаковать украинский беспилотный летательный аппарат. После этого российский дрон зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник противника.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов.

Ранее МО Украины снова заключило контракт со скандальным поставщиком питания для ВСУ.