В небе над Воронежем сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.



«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. По предварительным данным, в результате атаки на регион никто не пострадал.

Вечером 13 января над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ вне зоны СВО чаще всего атаковали беспилотниками Белгородскую область.