В Швеции заявили об испытаниях «роя» беспилотников

Министр обороны Швеции Пол Юнсон объявил о предстоящих испытаниях новой технологии управления роями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

Разработка, созданная в сотрудничестве оборонного концерна Saab и шведских вооруженных сил, будет впервые применена в ходе военных учений Arctic Strike.

Юнсон подчеркнул необходимость принятия определенных рисков для ускоренного развития передовых оборонных технологий.

Эти рои, по словам министра, способны к автономному выполнению заданий, включая разведку, определение местоположения целей и их идентификацию.

В декабре российский танк ушел от роя FPV-дронов Вооруженных сил Украины, атаковавших его на Краснолиманском направлении. По словам командира танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии, танк выехал на боевое задание и произвел девять выстрелов, после чего на него выдвинулось более 10 дронов.

До этого сообщалось, что ВСУ, вероятно, в 2025 году увеличат процент применения дронов с автономным наведением, и впервые используют «рой дронов» для атак.

Ранее стало известно, что в Финляндии появится совместное с Украиной предприятие по производству БПЛА.