В Финляндии появится совместное с Украиной предприятие по производству БПЛА

Финская группа оборонных технологий Summa Defence в сотрудничестве с украинскими предприятиями построит завод по производству БПЛА на территории Финляндии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление.

Как отмечается, цель завода — быстрое увеличение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях на Украине. Масштабное производство БПЛА планируется начать в первой половине 2025 года.

«Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности высок. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и по всему Европейскому Союзу и странам НАТО. Дроны станут постоянной частью общества, играя жизненно важную роль в обеспечении критически важных общественных функций в гражданском, оборонном и секторе безопасности», — сказал генеральный директор Summa Defence Юсси Холопайнен.

До этого стало известно, что Швеция планирует выделить Украине «существенные» средства на производство ракет и беспилотников.

«Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия», — заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

Ранее в Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией.