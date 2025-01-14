Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность была объявлена в Курской области
close
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

Сообщение было опубликовано в 23:50 мск. Через две минуты ракетная опасность была отменена.

Днем 13 января российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в воздушном пространстве над Курской областью.

До этого экипажи российских вертолетов Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию украинских подразделений в Курской области. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование и выпустили тепловые ловушки.

Ранее в ВСУ рассказали, что войска РФ отразили наступление в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами