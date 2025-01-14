Ракетная опасность была объявлена в Курской области

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

Сообщение было опубликовано в 23:50 мск. Через две минуты ракетная опасность была отменена.

Днем 13 января российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в воздушном пространстве над Курской областью.

До этого экипажи российских вертолетов Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию украинских подразделений в Курской области. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование и выпустили тепловые ловушки.

Ранее в ВСУ рассказали, что войска РФ отразили наступление в Курской области.