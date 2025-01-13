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В ВСУ рассказали, что войска РФ отразили наступление ВСУ в Курской области

NYT: ВС РФ отразили наступление ВСУ в Курской области, но бои продолжаются
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска отразили наступление украинской армии в Курской области. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Интенсивность боев в российском регионе напоминает некоторые из самых жестоких осад на востоке Украины за последние три года, в том числе в Бахмуте и Авдеевке, говорится в материале.

Россия вернула себе около половины захваченной ВСУ территории и продолжает атаковать, при этом украинские войска в последние дни также перешли в наступление, отмечает NYT.

«Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их», — сказал газете младший сержант украинской армии.

По словам военных ВСУ, ВС РФ в значительной степени удалось отразить наступление, однако бои продолжаются, и ситуация остается непредсказуемой. Российские войска с недавнего времени наводнили театр боевых действий беспилотниками, управляемыми сверхтонкими оптоволоконными кабелями, с дальностью полета более 16 км, подчеркивает газета.

«Интенсивность боев можно было оценить на дороге, приближающейся к российской границе: непрерывный поток танков, бронетранспортеров и другой техники проезжал мимо сломанной и взорванной техники», — пишет NYT.

В статье также указано, что многие украинские военные, сражающиеся в Курской области, считают, что без их участия потери на востоке Украины были бы еще тяжелее.

13 января военкор Юрий Котенок заявил, что подразделения Вооруженных сил России прорвались в Сумскую область Украины в районе села Журавка.

Ранее Минобороны заявило, что ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области.

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