Российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли ракетные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ... сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в тексте.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование и выпустили тепловые ловушки. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

13 января сообщалось, что российский вертолет Ка-52М ударом авиаракет уничтожил бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Летчики провели боевой вылет в составе смешанной тактической группы в ходе поддержки подразделений группировки «Север», отметили в ведомстве. После удара по заданным координатам экипажи выполнили противоракетное маневрирование.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.