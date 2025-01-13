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В Орловской области объявили ракетную опасность

Клычков: на территории Орловской области объявлена ракетная опасность
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Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Орловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремела серия взрывов. По его данным, в небе над городом были видны множество вспышек и слышны громкие хлопки. По словам местных жителей, по телеканалам предупреждали о ракетной опасности.

8 января ракетную опасность объявили на территории Воронежской области. Тогда Клычков призвал местных жителей, которые находились дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание или найти иное подходящее укрытие.

Ранее губернатор Орловской области рассказал об атаке украинского дрона.

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