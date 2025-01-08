Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области ненадолго объявили ракетную опасность

Губернатор Воронежской области Гусев на девять минут объявил ракетную опасность
close
Shutterstock/Oleg Elkov

Ракетную опасность, объявленную на территории Воронежской области, отменили спустя девять минут. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой ракетной опасности», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:15 мск.

Глава российского субъекта сообщил о введении особого режима в Воронежской области в 8:06 мск. Тогда он призвал местных жителей, которые находились дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание или найти иное подходящее укрытие.

Утром 8 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В частности, в Саратовской области сбили 11 дронов.

По данным ведомства, еще по четыре беспилотника нейтрализовали в Курской и Ростовской областях. Столько же БПЛА ликвидировали в небе над акваторией Азовского моря.

В Брянской и Белгородской областях, в свою очередь, перехватили по три дрона. Два летательных аппарата уничтожили в Краснодарском крае и один — в Волгоградской области.

Ранее в Саратовской области рассказали о падении обломков сбитых беспилотников на промышленное предприятие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами