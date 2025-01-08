В Воронежской области ненадолго объявили ракетную опасность

Ракетную опасность, объявленную на территории Воронежской области, отменили спустя девять минут. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой ракетной опасности», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:15 мск.

Глава российского субъекта сообщил о введении особого режима в Воронежской области в 8:06 мск. Тогда он призвал местных жителей, которые находились дома, пройти в помещения без окон и со сплошными стенами. Тем, кто был на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание или найти иное подходящее укрытие.

Утром 8 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В частности, в Саратовской области сбили 11 дронов.

По данным ведомства, еще по четыре беспилотника нейтрализовали в Курской и Ростовской областях. Столько же БПЛА ликвидировали в небе над акваторией Азовского моря.

В Брянской и Белгородской областях, в свою очередь, перехватили по три дрона. Два летательных аппарата уничтожили в Краснодарском крае и один — в Волгоградской области.

Ранее в Саратовской области рассказали о падении обломков сбитых беспилотников на промышленное предприятие.