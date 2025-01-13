Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят ракетную атаку на Крым. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В зоне риска весь полуостров и особенно: Севастополь и Крымский мост», — написал Рогов.

18 декабря прошлого года Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что украинские военные, предположительно, запустили крылатые ракеты «Нептун» из Одесской области. По его данным, снаряды направили в сторону Крыма.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не под силу вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Он признал, что эти территории контролирует Россия, и «вернуть» их можно лишь «дипломатическим путем». Помочь в этом могут США, однако пока избранный президент Дональд Трамп не имеет доступа ко всей информации, объяснил украинский лидер.

Ранее в ГД назвали логичным продолжением позиции Трампа признание Крыма российским.