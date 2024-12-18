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На Украине заметили пуск ракет в сторону Крыма

«Военный обозреватель»: из района Одессы запущены ракеты в сторону Крыма

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Украинские военные, предположительно, запустили крылатые ракеты «Нептун» из Одесской области, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Ракетная опасность для Крыма. Предположительно, зафиксирован пуск 4 крылатых ракет «Нептун» из района Одессы», — говорится в сообщении.

До этого правительство Курской области сообщило об уничтожении ракеты ВСУ в приграничье. По данным администрации, сработали силы противовоздушной обороны (ПВО).

Также глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать два города в регионе.

Он отметил, что Вооруженные силы России сбили все ракеты. По предварительным данным, удар наносился ракетами Storm Shadow. Детали одной из ракет упали в акваторию Азовского моря у Бердянска, другие — западнее Токмака.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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