Губернатор Орловской области рассказал об атаке украинского дрона

Клычков: в Орловской области после атаки дрона пострадавших и повреждений нет

В Орловской области в ночь на воскресенье сбили украинский беспилотник, но инцидент не привел к пострадавшим или повреждениям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, на месте инцидента работают оперативные службы.

Всего за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью, два дрона были сбиты над территорией Воронежской области, один беспилотник – над территорией Белгородской области и еще один дрон – над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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