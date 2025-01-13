Российские военные закрепились на огнеупорном заводе в Часовом Яре

Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре

Российские силы закрепились на территории огнеупорного завода в городе Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«По нашей информации, на данный момент российские бойцы уже зашли и закрепились на территории огнеупорного завода», — заявили там.

10 января сообщалось, что российские военные вытеснили украинских военных из третьего и четвертого цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре.

29 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины «цепляются» за Часов Яр, так как потеря города даст возможность ВС РФ наступать одновременно на нескольких направлениях. Он отметил, что в настоящее время активные бои идут в районе автовокзала.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командные пункты ВСУ в Часовом Яре.