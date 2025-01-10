Российские войска заняли цеха огнеупорного комбината в Часове Яре

Российские солдаты вытеснили украинских военных из третьего и четвертого цехов огнеупорного комбината в Часове Яре, рассказал в беседе с ТАСС глава оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» в составе группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Чукча».

«Удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех, который, как самое большое и подготовленное к обороне здание комбината, является ключевым узлом обороны «Цитадели», — сообщил боец.

Четвертый цех комбината также заняли штурмовики «Эспаньолы» при поддержке снайперов и бойцов 200-й мотострелковой бригады, которые сыграли главную роль во взятии укреплений.

«Чукча» добавил, что в Северном микрорайоне продолжаются бои, а противник пытается удерживать позиции в лесу и несколько оставшихся под его контролем улиц. При этом по врагу систематически наносит удары артиллерия, отметил солдат.

29 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ «цепляются» за Часов Яр, так как потеря города даст возможность Вооруженным силам России наступать одновременно на нескольких направлениях. Он отметил, что сейчас активные бои идут в районе автовокзала.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили командные пункты ВСУ в Часове Яре.