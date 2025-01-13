Пентагон: Россия достигла ряда дополнительных успехов в конфликте на Украине

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга с журналистами признал, что российские войска достигли «некоторых дополнительных успехов» в зоне конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Мы видим на поле боя, <...> что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов», — сказал пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, в первую очередь это касается восточной части фронта.

13 января пресс-служба министерства обороны России заявила, что военнослужащие страны взяли под свой контроль село Песчаное в Донецкой народной республике (ДНР). Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военнослужащим осталось преодолеть около семи километров до западной границы региона. Речь идет о границе республики с Днепропетровской областью Украины.

Как отметил политик, линия фронта постоянно меняется, поэтому названное им расстояние — приблизительное. Он подчеркнул, что сейчас солдаты Вооруженных сил России продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск.

Ранее британские журналисты предупредили об угрозе «фортификационному поясу» ВСУ.