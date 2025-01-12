Наступление армии России создаст серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске, Константиновке и Дружковке. Об этом пишет издание Daily Express.

«Так называемый «фортификационный пояс» ВСУ находится под угрозой из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что продвижение российских войск в районе населенных пунктов Дзержинск и Часов Яр могут привести к окружению украинской армии.

Российские войска продолжаются продвигаться в Донецкой народной республике (ДНР). 11 января бойцы ВС РФ взяли населенный пункт Шевченко. ВСУ потеряли в боях 535 человек, были также уничтожены четыре боевые бронированные машины противника.

До этого сообщалось, что войска РФ за неделю освободили Курахово, Надию и Даченское.

Ранее ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов.