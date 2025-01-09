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Шеф Пентагона не поверил в преимущество России над Украиной

Шеф Пентагона Остин считает, что Россия не доминирует в конфликте на Украине
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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у России нет подавляющего преимущества в конфликте на Украине. Его слова приводит Bloomberg.

Он указал на мнение, что Россия доминирует в конфликте на Украине, используя все свои преимущества. Остин утверждает, что это не соответствует действительности.

По его словам, любые территориальные успехи Москвы «дорого обойдутся ей в будущем». ВС РФ понадобятся «крупные сухопутные силы», чтобы удержать позиции, считает министр обороны США.

Также Остин выступил с утверждением, что Россия якобы опирается на помощь Ирана и КНДР.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российский лидер Владимир Путин имеет ключевое преимущество в переговорах по ситуации на Украине. По словам Дэвиса, на данный момент у России нет необходимости завершать конфликт путем мирных переговоров, поскольку ВС РФ могут военным путем добиться поставленных задач.

Ранее Блинкен выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР.

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