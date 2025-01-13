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ВС РФ взяли под контроль литиевые месторождения в ДНР

Пушилин: ВС РФ взяли под контроль литиевые месторождения у поселка Шевченко
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Александр Сухов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль литиевые месторождения в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины пытались удержать поселок, выстроив там достаточно серьезные укрепления.

Пушилин рассказал, что литиевые месторождения представляют большой интерес для стран Запада. Президент Украины Владимир Зеленский хотел их продать взамен усиления помощи ВСУ.

Чиновник подчеркнул, что «все недра» будут использованы на благо жителей ДНР и всей России.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись от Шевченко, перешедшего под их контроль 11 января, примерно на 2 км в сторону Андреевки.

Ранее Рогов заявил, что РФ сорвала план Британии по добыче лития в Донбассе.

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