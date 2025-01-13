Атакованный четырьмя дронами танк «Ахмата» уничтожил десант ВСУ в Курской области

Танковый экипаж спецназа «Ахмат» уничтожил группу десанта и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области после четырех прямых атак украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на танкиста группы «Пресса» отряда с позывным «Ракета».

Боец рассказал, что танк его группы был атакован во время выезда на огневую позицию. По словам военного, первый удар по технике произошел практически сразу после начала движения, но машина продолжила движение. После этого российские войска приступили к атаке колонны ВСУ, ехавшей атаковать хутор Бердин.

«Ракета» добавил, что впоследствии танк атаковали еще три беспилотника. Техника была защищена «мангалом», в связи с чем первые удары дронов значительного ущерба не нанесли. Последующие атаки привели к тому, что танк задымился и не смог продолжать движение, подчеркнул военный. Экипаж принял решение ударить по скоплению высадившейся пехоты противника и по бронемашине.

«Оттуда начали пехоту тоже отрабатывать, там попадания были, ну, нормальные, хорошие. Много прямых попаданий было, и был такой момент, что мы стоим, уже навелись, и там противник заехал в лесопосадку, там, где была у них эвакуация, и мы прям туда прямым попаданием», — сказал танкист группы «Пресса».

5 января этого года Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

Ранее в «Ахмате» рассказали, чем закончилась атака ВСУ на курский хутор Бердин.