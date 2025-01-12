Солдаты ВСУ даже не пытались эвакуировать тела сослуживцев, которые пали во время атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости командир группы спецназа «Ахмат», действующей на данном участке в составе группировки войск «Север», с позывным «Аид».

При этом он отметил, что украинские военные нашли время на мародерства. Он добавил, что один из украинских солдат успел покататься на велосипеде, но его «догнали» и ликвидировали.

«Аид» рассказал, что ВСУ в воскресенье попытались нанести механизированный удар, а перед этим высадить десант у Бердина с выходом на Новостоницкий. Оттуда солдаты противника хотели пройти в Большое Солдатское, но попытку пресекли.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 января этого года Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение. В результате неудачной контратаки ВСУ потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных автомобилей.

Ранее российские военные забросали листовками одну из позиций ВСУ в Курской области.