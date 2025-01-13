В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с «Турецким потоком»

ЕК не контактировала с Киевом по ситуации с атакой на «Турецкий поток»

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен заявила в ходе брифинга, что ЕК пока не контактировала с Киевом по вопросу атаки БПЛА на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток», но в ЕК следят за ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — отметила Итконен.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка украинских военных атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — это угроза для Европейского континента.

Колесник напомнил, что Киев перекрыл свою газовую трубу, оставив несколько стран Евросоюза без газа.

13 января в министерстве обороны России сообщили, что Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», для прекращения поставок российского энергоносителя в Европу.

Ранее в Котовске после атаки БПЛА на дома объявили режим ЧС.