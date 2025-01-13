Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с «Турецким потоком»

ЕК не контактировала с Киевом по ситуации с атакой на «Турецкий поток»
close
Кадр из видео/Газпром/Youtube

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен заявила в ходе брифинга, что ЕК пока не контактировала с Киевом по вопросу атаки БПЛА на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток», но в ЕК следят за ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — отметила Итконен.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка украинских военных атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — это угроза для Европейского континента.

Колесник напомнил, что Киев перекрыл свою газовую трубу, оставив несколько стран Евросоюза без газа.

13 января в министерстве обороны России сообщили, что Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», для прекращения поставок российского энергоносителя в Европу.

Ранее в Котовске после атаки БПЛА на дома объявили режим ЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами