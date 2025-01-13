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Названы преимущества, полученные ВС РФ благодаря взятию Песчаного в ДНР

ТАСС: взятие Песчаного в ДНР позволило ВС РФ усилить давление на трассу в Днепр
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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие села Песчаное, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), позволило российским войскам расширить плацдарм на Красноармейском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства отметил, что Вооруженные силы РФ обзавелись рядом преимуществ благодаря взятию данного населенного пункта.

«Это и расширение плацдарма на Красноармейском участке фронта, и усиление давления на трассу Днепропетровск (в 2016 году город переименовали в Днепр. — «Газета.Ru») — Красноармейск», — сказал он.

В силовых структурах уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют соответствующую дорогу для снабжения своих группировок в ДНР.

13 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли Песчаное под свой контроль. В сражениях за это село участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

Позже ведомство обнародовало видеозапись, на которой запечатлена работа ВС РФ в населенном пункте. В том числе на кадрах видно, как расчеты беспилотников и артиллерийские расчеты наносили удары по позициям ВСУ в Песчаном.

Ранее в ДНР зафиксировали случаи поджога танков ВСУ украинцами, перешедшими на сторону РФ.

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