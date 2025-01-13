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Появилось видео взятия под контроль ВС РФ села Песчаное в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры взятия под контроль села Песчаное в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры взятия под контроль российских войск села Песчаное в Донецкой народной республике (ДНР).

Согласно сообщению оборонного ведомства, в ходе наступления в районе Песчаного разведывательные подразделения 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» провели разведку с помощью беспилотников, чтобы обнаружить огневые точки и места сосредоточения живой силы украинских войск в лесных массивах.

Как указали в Минобороны РФ, для ликвидации обнаруженных позиций были привлечены артиллерийские расчеты, а также ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе оснащенные системами сброса боеприпасов.

О взятии под контроль российских войск села Песчаное стало известно днем 13 января. Как сообщали в Минобороны РФ, российские войска также нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад нацгвардии в районах еще ряда населенных пунктов ДНР.

Ранее ВС РФ взяли под контроль литиевые месторождения в ДНР.

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