«РВ»: перешедшие на сторону РФ украинцы сожгли танки ВСУ на территории ДНР

Украинцы, перешедшие на сторону РФ, начали массово поджигать танки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Целью стала техника, принадлежащая Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом поджогам подверглись не только танки, но и бронетранспортеры M113 и «Козак». Еще среди уничтоженных машин оказались броневые автомобили МТ-ЛБ, «Урал», «Хаммви» и БМП-2.

По данным журналистов, они все были ликвидированы в районе населенных пунктов Курахово и Покровск.

6 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за данный населенный пункт продолжались в течение двух месяцев, а их завершение позволило российским солдатам «выйти на оперативный простор». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

13 января мотострелковые подразделения Вооруженных сил РФ начали эвакуировать мирных жителей Курахово, до сих пор остававшихся в городе. За вывоз людей в безопасные места отвечают бойцы группировки российских войск «Юг».

Ранее группа из 16 солдат ВСУ сдалась в плен в ходе сражений за Курахово.