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Украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации

ТСН: украинцы пытаются уклониться от мобилизации с помощью одиноких беременных
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчины на Украине придумали, как избежать мобилизации: они находят в сети одиноких беременных женщин, чтобы с их помощью оформить на себя третьего ребенка. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

В соответствии с законодательством Украины, наличие у гражданина троих несовершеннолетних детей является основанием для отсрочки от мобилизации. Если у мужчины уже есть двое детей, то оформление третьего решает проблему с призывом на военную службу. Однако это право не распространяется на лиц, которые имеют долги по алиментам или не живут со своими детьми.

По данным агентства, мужчины предлагают беременным женщинам $1-2 тысячи за оформление на них третьего ребенка.

«Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка по моей фамилии. Первую помощь, а потом алименты гарантирую», — такие сообщения начали распространяться в украинских интернет-сообществах.

Юристы считают, что такие соглашения незаконны и за подобные сделки обе стороны могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В начале ноября военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» писало со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады Вооруженных сил Украины Сергея Лунича, что законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и «лежит на столе» в Раде.

Ранее на Украине сообщили о «такси-мобилизации».

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