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Солдаты ВСУ массово сдались в плен при освобождении Курахово

В ходе боев за город Курахово в плен сдались 16 украинских военных

В ходе боевых действий за город Курахово, расположенный в Донецкой народной республике, 16 украинских военнослужащих сдались в плен. Информацию об этом, подкрепленную видеоматериалом, распространил Telegram-канал «Южный фронт».

На кадрах запечатлена группа пленных бойцов ВСУ. Один из них, назвавшийся Василием Крахмалем, заявил, что решение сдаться продиктовано желанием сохранить свои жизни.

Крахмаль уточнил, что их подразделение было направлено в промзону Курахово 2 января. С этого момента, по его словам, до 6 января их позиции подвергались интенсивным артиллерийским обстрелам, при этом командование отказывало в разрешении на отступление.

6 января украинские военные установили контакт с российскими бойцами и решили организованно сдаться в плен.

О взятии Курахово под контроль российских войск сообщало Минобороны РФ 6 января. По данным ведомства, в результате ВСУ были лишены возможности обстреливать административный центр Донецкой народной республики из артиллерийских орудий.

Ранее российский военный заявил, что у ВСУ под Курахово остался только кофе.

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