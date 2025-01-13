Российские войска ударили по ВСУ в 157 районах

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 157 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

По данным Минобороны РФ, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 83 беспилотника.

Утром 13 января оборонное ведомство сообщало, что в течение ночи в небе над тремя регионами России удалось ликвидировать восемь дронов ВСУ. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников над Воронежской областью, один — над Брянской областью и еще один — над Белгородской областью.

Ранее самолет Су-34 впервые успешно применил комплекс «Кинжал» в зоне СВО.