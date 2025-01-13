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Средства ПВО за ночь сбили восемь беспилотников ВСУ над тремя областями России

МО: над Воронежской, Брянской и Белгородской областями ночью сбили 8 дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, шесть беспилотников ликвидировали в небе над Воронежской областью, а также по одному БПЛА сбили над Брянской и Белгородской областями.

13 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали несколько беспилотников. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар.

Ранее новый американский дрон заметили на Украине.

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