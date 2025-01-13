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Самолет Су-34 впервые успешно применил комплекс «Кинжал» в зоне СВО

«Красная звезда»: Су-34 в ходе СВО впервые успешно применил «Кинжал»
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации впервые успешно применил комплекс «Кинжал». Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Экипаж самолета Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»», — говорится в статье.

До этого сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» применили в зоне спецоперации новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис». В Минобороны рассказали, что новое вооружение ведет разведку вглубь до 150 с лишним километров. По словам командира расчета РЛС «Ирбис» с позывным «Сектор», эта станция лучше, чем предыдущие образцы.

До этого в России заработала система обнаружения самых сложных воздушных целей. В компании-разработчике сообщили, что в Подмосковье уже работают первые такие системы.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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