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Российские военные применили новую РЛС «Ирбис»

Группировка «Север» применила новую РЛС «Ирбис» в зоне СВО

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Alina Smutko/Reuters

Военнослужащие группировки войск «Север» применили в зоне спецоперации новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Это новая уникальная станция», — уточнили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что новое вооружение ведет разведку вглубь до 150 с лишним километров. По словам командира расчета РЛС «Ирбис» с позывным Сектор, эта станция лучше, чем предыдущие образцы. Среди ее достоинств назвали лучшую маневренность, и увеличенную дальность разведки намного дальше.

«Ирбис» способен обнаружить все типы огневых подразделений противника — и минометы, и артиллерию.

В Минобороны РФ обратили внимание, что благодаря станции успешно пресекаются попытки ВСУ нанести удар по мирному населению страны.

До этого в России заработала система обнаружения самых сложных воздушных целей. В компании-разработчике сообщили, что в Подмосковье уже работают первые такие системы.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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