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В России заработала система обнаружения самых сложных воздушных целей

«Известия»: в Подмосковье заработала система контроля воздушного пространства

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РИА Новости

В Подмосковье начала работу уникальная система контроля воздушного пространства (СКВП), которая может обнаруживать как вертолеты или самолеты, так и мини- и микродроны на предельно малых высотах. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на ее разработчиков.

Как заявил изданию заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех»), данная система способна обнаруживать самые сложные воздушные цели.

«Сделать так, чтобы РЛС видела истребитель или бомбардировщик — это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км», — сказал заместитель главного инженера.

В компании сообщили, что в Подмосковье уже работают первые такие системы.

СКВП — это сеть радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно установить на треноги, на крыши высотных зданий, вышки сотовой связи, транспортные средства. Таких станций в сети может быть 24.

Работая в связке с комплексом ПВО или РЭБ, СКВП сможет выдавать им целеуказание в режиме реального времени.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны для борьбы с дальнобойным оружием Запада.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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