В России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ

Россия модернизировала и повысила эффективность своих систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории страны. Как сообщает арабский телеканал Asharq News со ссылкой на гендиректора НПО «Алмаз» Геннадия Бендерского, одними из прошедших модернизацию систем стали комплексы «Валдай» и «Енисей».

«Комплекс «Енисей» обеспечивает работу зенитно-ракетного комплекса С-400. В свою очередь радиолокационные комплексы «Валдай» помогают обнаруживать беспилотники и противодействовать им», — уточнил Бендерский.

В последние несколько дней украинские беспилотники массово атакуют объекты на территории России. По данным Минобороны РФ, только в ночь на 17 марта системы ПВО сбили дроны ВСУ над Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА) и Курской (три БПЛА) областями, а также над Краснодарским краем (17 БПЛА).

Между тем в самой Украине снаряды для систем ПВО могут закончиться уже к концу марта.

Ранее над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire.