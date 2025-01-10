Стало известно о тайваньских ракетах, способных поразить Пекин

Новейшие гиперзвуковые ракеты Тайваня Ching Tien способны поразить столицу КНР Пекин и другие «стратегические цели» в глубине материкового Китая. Разработка стала «значительным достижением» оборонной промышленности острова на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня, пишет Asia Times (AT).

Как отмечается в материале, гиперзвуковая ракета Ching Tien способна поразить Пекин и другие цели, а новая мобильная пусковая платформа повышает выживаемость.

«Новейшие гиперзвуковые ракеты Тайваня позволяют наносить точные дальние удары по жизненно важной инфраструктуре и военным объектам Китая, что является значительным достижением в оборонной стратегии самоуправляющегося острова на фоне растущей напряженности в отношениях с Пекином», — пишет Asia Times.

Как напоминает издание, ранее появлялась информация о том, что Тайвань разрабатывает гиперзвуковые ракеты, способные поражать цели в глубине Китая, с дальностью полета более 2000 километров. В частности, Тайвань представил крылатую ракету большой дальности Hsiung Feng IIE (HF-2E), нацеленную на критически важные китайские объекты и города, такие как Пекин и Шанхай, говорится в тексте.

В ноябре официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке США лишь приведут к горестному финалу.

До этого Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.