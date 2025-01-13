Российская армия сдержала попытку уже третьего контрнаступления украинских войск в Курской области, в том числе на месте боевой славы — Курской дуге. Об этом сообщает американский журнал Forbes.
5 января российские оптоволоконные дроны помогли отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль северного края Курской дуги. Новые российские беспилотники поразили украинские танки, в частности американские Abrams и немецкие Leopard 2.
12 января сообщалось российские FPV-дроны поразили в Курской области автомобили Вооруженных сил Украины.
10 января сообщалось, что расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий министерства обороны России «Рубикон» уничтожил в Курской области украинский танк.
Ранее российский беспилотник протаранил дрон ВСУ в Курской области.