В Курской области уничтожена машина с бойцами ВСУ

Минобороны России показало кадры поражения автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дронами в Курской области. Видеозапись оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Операторами БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» был обнаружен автомобиль, перевозивший военнослужащих ВСУ в Курской области. FPV-дроном автомобиль был уничтожен», — подписана публикация.

На предоставленных кадрах видно, как беспилотник неспеша подлетает к украинскому автомобилю, после чего производится лобовая атака. Уточняется, что операторы дронов поразили автомобиль группы эвакуации и личный состав ВСУ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Курской области потеряли свыше 350 бойцов за сутки. Также были уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и 12 боевых бронированных машин ВСУ.

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