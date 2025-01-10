Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

FPV-дрон уничтожил украинский танк в Курской области

FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях РЭБ
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий министерства обороны РФ «Рубикон» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на работу средств РЭБ противника. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что танк был уничтожен в лесополосе.

«Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам. Несмотря на противодействие систем РЭБ, расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» танк ВСУ был уничтожен», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из крымской Феодосии группировки войск «Север» уничтожила группу ВСУ, прятавшуюся в опорнике в приграничье Курской области.

Утром 10 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России.

Ранее ряд европейских стран пообещали поставить на Украину несколько десятков тысяч беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами