FPV-дрон уничтожил украинский танк в Курской области

FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях РЭБ

Расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий министерства обороны РФ «Рубикон» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на работу средств РЭБ противника. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что танк был уничтожен в лесополосе.

«Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам. Несмотря на противодействие систем РЭБ, расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» танк ВСУ был уничтожен», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из крымской Феодосии группировки войск «Север» уничтожила группу ВСУ, прятавшуюся в опорнике в приграничье Курской области.

Утром 10 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России.

Ранее ряд европейских стран пообещали поставить на Украину несколько десятков тысяч беспилотников.