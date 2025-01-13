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В Полтаве произошел взрыв

В Полтаве после воздушной тревоги произошел взрыв
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Reuters

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

Других подробностей произошедшего в публикации не приводится.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога.

Накануне в городе Буче Киевской области Украины произошли взрывы.

До этого украинский телеканал «Freeдом» заявил о взрывах в Киевской области. По данным издания «Страна.ua», в Киеве работали средства противовоздушной обороны.

Кроме того, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС России ударили по пригороду Полтавы, предположительно, по месту расположения украинских боевых подразделений. А в городе Ромны Сумской области Украины был атакован ангар с военной техникой ВСУ, добавил он.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило о серии ударов по объектам в трех городах Украины.

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