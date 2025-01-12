В белгородском селе БПЛА ударил по автомобилю с женщиной

Губернатор Гладков: в селе Дунайка женщина ранена при атаке дрона по автомобилю

В Белгородской области около села Дунайка при атаке БПЛА была ранена женщина, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, она пострадала, когда дрон ударил по движущемуся автомобилю.

«Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу», — отметил чиновник.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Днем Гладков сообщил, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. При этом тоже пострадала женщина в селе Головчино. Она получила осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 в Белгороде. Кроме того, в хуторе Плотвянка два FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали домовладение, в результате чего осколки посекли кровлю и выбили окна. Также прилеты БПЛА были зафиксированы в поселке Малиновка и селах Ясные Зори и Илек-Пеньковка.

Ранее зебре по имени Рон удалось спастись при пожаре в белгородском зоопарке.